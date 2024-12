“Juventus - Manchester City è la classica partita spartiacque, dove si affrontano due grandi squadre che, in questo momento, stanno attraversando un periodo difficile, sia a livello di risultati che di posizione in classifica nei rispettivi campionati. Per questo motivo il risultato della sfida di questa sera in Champions League diventa molto importante per entrambe, sarà una partita assolutamente da non perdere per rimanere in corsa nella più importante competizione internazionale a livello di club”. Così a TuttoMercatoWeb.com l’operatore di mercato Danilo Caravello.