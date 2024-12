Le azioni erano iscritte a bilancio per un valore pari a 39,9 milioni di euro e la cessione ha garantito una plusvalenza pari a 264,5 milioni. Non solo, perché nel corso dell’esercizio 2023/24 la Massimo Moratti Sapa ha incassato anche dividendi da imprese controllate per 28,5 milioni, con proventi da partecipazioni per complessivi 293,2 milioni di euro. Tra i costi, invece, la cessione della Saras ha portato a oneri per complessivi 11,2 milioni di euro, con costi complessivi saliti così da 4 a 13,5 milioni di euro rispetto al precedente esercizio.