Carbone: “Con Conte non puoi mollare”, Galante: “Chi andrà in campo stasera…”

Le parole dei due ex giocatori a Inter TV prima della sfida di Coppa Italia:

Carbone: “Sanchez lo mette dentro per fargli trovare la condizione, per dargli gamba. Giusto che l’allenatore dia la possibilità a tutti i giocatori di stare bene. Quando giochi contro l’Inter dai sempre il massimo e cerchi di battere la squadra con più blasone. Una partita non scontata per nulla. Il Cagliari sta facendo molto bene e gioca un bel calcio. Vedremo anche stasera una partita molto tirata. Con Antonio non ci sono partite in cui puoi mollare. Tiene tutti sulla corda. Sanchez può giocare benissimo dall’inizio anche se manca da tanto. E’ la partita giusta per valutare le sue condizioni. E’ un giocatore di grande movimento e si sposa benissimo con Lukaku. Può attaccare benissimo la profondità. credo che anche loro due possono essere una coppia importante lì davanti”.

Galante: “La Coppa Italia è una manifestazione sempre importante e un’opportunità per chi ha giocato meno di giocare. Per dimostrare che l’Inter ha giocatori su cui contare. Chi andrà in campo stasera dimostrerà di essere all’altezza anche stasera. Il Cagliari è partito molto forte. Al momento le cose non gli vanno molto bene, ma rimane una buonissima squadra fatta di ottimi calciatori. Che venga da sconfitte non aiuta l’Inter, ma comunque le motivazioni arrivano da sole. Non cambia se vinci o perdi: vieni a San Siro per dare il massimo. La Coppa Italia quando arrivi in semifinale diventa bella. Vai ad alzare un trofeo. Conte ha fatto benissimo a tenere alta la tensione e a far giocare chi ha giocato meno. Passare il turno fa piacere. Giusto mettere la formazione per vincere”.

(Inter TV)