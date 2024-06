Un ex calciatore dell'Inter alla guida di una delle formazioni del settore giovanile nerazzurro: secondo La Gazzetta dello Sport, Benito "Benny" Carbone sarebbe il candidato numero uno per la panchina dell'U18 interista, lasciata libera da Andrea Zanchetta (destinato ad allenare la Primavera).

"Da uno dei migliori talenti calcistici del Terzo Millennio ai più luminosi prospetti dell'Inter. È questo il salto che Benito Carbone - per tutti Benny - è pronto a fare nelle prossime settimane. L'allenatore ha infatti concluso a inizio giugno la stagione sulla panchina dell'Emirates Club (con Andrés Iniesta e Paco Alcacer in rosa) nel campionato degli Emirati Arabi Uniti e ora è il candidato numero uno per guidare l'Under 18 nerazzurra".