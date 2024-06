Mehdi Taremi è il primo acquisto dell'Inter in vista della prossima stagione: l'attaccante iraniano arriva in Italia a prametro zero dal Porto, ed è pronto per cominciare la sua nuova avventura in nerazzurro. Hatam Shiralizadeh, giornalista e connazionale, ha pubblicato alcune dichiarazioni del nuovo centravanti interista: "Ho avuto un solo incontro con i dirigenti del Porto per il prolungamento del contratto. Ho fatto la mia richiesta e loro hanno detto no, e quella è stata la fine del nostro rapporto. Considero il Portogallo la mia seconda casa. I sentimenti dei tifosi del Porto hanno avuto un grande impatto sulla mia vita personale. Ho detto loro che resterò per sempre un tifoso del Porto. Sergio Conceição è un ottimo allenatore in termini di tecnica, tattica e analisi, ed è molto severo in allenamento".