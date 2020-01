Carbone: “L’Inter in futuro sarà una tra quelle da battere in Europa. Conte uno dei top”

Intervenuto ai microfoni di Inter TV, l’ex calciatore dell’Inter Benny Carbone ha parlato così in vista della gara di lunedì sera contro il Napoli: “E’ sicuramente una partita di cartello. Il Napoli sta uscendo da una situazione particolare, viene da tanti risultati negativi ed è staccata dalle prime posizioni. Ma è una partita di cartello perché hanno cambiato allenatore, Rino a livello di motivazioni ne darà tante e si fa voler bene dai giocatori e si è visto a Sassuolo. Entra nella testa dei giocatori e dei dirigenti, è una persona vera. Il Napoli rientrerà nelle prime quattro da qui alla fine dell’anno.

L’Inter la vedo proprio forte, segue tantissimo l’allenatore, un vincente e che ha una mentalità vincente: insieme alla società sta creando un gruppo che nel futuro sarà una delle squadre da battere in Europa. Quest’anno se la giocherà fino alla fine, sta dimostrando di essere uno dei top in Europa. Lui sa benissimo come affrontare il Napoli, ma bisogna farlo a viso aperto, senza aspettarli e cercando di fare la partita: con la qualità che ha l’Inter, può portarla a casa. Sensi? Nella prima parte di campionato è stato determinante e decisivo in tante partite, Barella nella seconda parte del girone d’andata è stato fondamentale in mezzo, a livello di inserimenti ti dà qualità e quantità. Sanchez l’abbiamo visto poco, ma il suo valore non si discute: Conte saprà recuperarlo al 100%”.