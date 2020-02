Carbone: “Mi sono pentito di aver lasciato l’Inter. Eriksen? Con Conte…”

Benny Carbone, ex giocatore dell’Inter (e del Napoli), ospite di Skysport, ha parlato della partita di Coppa Italia gli uomini di Conte e quelli di Gattuso. Queste le sue parole:

«E’ stato il più grande errore mio andare via dall’Inter in quel modo. Avevo lasciato Napoli per andare all’Inter, mi sono ritrovato nella mia squadra del cuore. Era il primo anno di Moratti ed erano arrivati Carlos, Zamorano, Zanetti, gente che ha fatto la storia dell’Inter. Non giocavo nel mio ruolo, facevo il quarto di centrocampo, giocavo sempre a destra, facendo anche fase difensiva, mentre io lavoravo come giocatore di qualità negli ultimi venti metri. E preso dalla rabbia, tramite il mio storico procuratore Branchini, ho chiesto la cessione e sono andato in Inghilterra. Lì dopo sei mesi cambiò allenatore, arrivò Ronaldo, cambiò la storia dell’Inter e probabilmente con il nuovo allenatore e un altro modulo avrei avuto più spazio».

-Gioca Mertens?

Potrebbe creare problemi all’Inter perché è immarcabile. Milik invece ha avuto problemi fisici ed è rientrato in un momento difficile per la squadra. E’ un giocatore importante e bisogna metterlo in condizione di finalizzare l’azione che costruisce.

-Eriksen?

Può giocare da mezzala o da trequartista, parte da lontano, vede bene la porta ed è un giocatore di qualità. Chiaro che è una mossa azzardata considerata la mossa di Conte metterlo dietro alle punte. Chiaro che lo allenerà da mezzala.

(Fonte: SS24)