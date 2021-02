Carboni: “Benitez DT Napoli? Vuole allenare. Non vedo motivi per cacciare Gattuso”

Le parole dell'ex calciatore ed ex collaboratore dello spagnolo ai tempi dell'Inter

A Radio Marte nel corso della trasmissione "Si gonfia la rete" di è intervenuto Amedeo Carboni, dirigente ed ex collaboratore di Rafa Benitez all'Inter. Carboni ha parlato del possibile ritorno a Napoli dello spagnolo: "Benitez ha ancora molta voglia di allenare. Direttore tecnico? No, più un lavoro per l'Inghilterra che per l'Italia e la Spagna. Questo ruolo con Italiano allenatore? De Laurentiis è sempre stato innovatore ma io penso che lui abbia ancora voglia di allenare. Prenderebbe il Napoli in corsa? Non credo ora, assolutamente. Obiettivamente, parlando in generale, non vedo grandissimi motivi per cacciare Gattuso. Ci sono tante partite di campionato e il Napoli lotta per l'Europa League e il quarto posto. Può benissimo farcela.