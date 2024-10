Terribile notizia per Valentin Carboni che, durante un allenamento con l'Argentina, si è rotto il legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. "Il referto dei medici della Seleccion è arrivato ieri pomeriggio sia in Francia sia a Milano. Per Carboni la stagione è praticamente già terminata. Nelle prossime ore Inter e Marsiglia, insieme con il giocatore, decideranno le modalità dell’intervento", aggiorna La Gazzetta dello Sport.

Carboni si era trasferito in prestito la scorsa estate al Marsiglia di De Zerbi: un milione subito all’Inter e diritto di riscatto fissato a 36 milioni. "L’avvio di stagione, per la verità, non era stato molto esaltante: solo quattro presenze, di cui una da titolare, per 100 minuti complessivi. Adesso il futuro è tutto da scrivere, anche in termini di cartellino: da capire se il prestito sarà interrotto e se il giocatore tornerà in nerazzurro già a gennaio, per la rieducazione post intervento", chiosa poi la Rosea.