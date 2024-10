Il comunicato ufficiale del club francese sull'infortunio che ha messo ko l'attaccante argentino mentre era in ritiro con la sua Nazionale

Dall'Argentina sono arrivate le brutte notizie sull'infortunio di Valentin Carboni: si è rotto il crociato. Il calciatore è di proprietà dell'Inter ma gioca in prestito all'Olympique Marsiglia, la squadra allenata dall'italiano De Zerbi. In una nota ufficiale la società francese scrive: "Infortunatosi durante l'allenamento con la nazionale argentina, per Valentín Carboni è stata evidenziata una distorsione al legamento crociato del ginocchio sinistro". Una conferma ufficiale rispetto alle notizie che sono arrivate dall'Argentina.