Inter, Inzaghi pesca dalla Primavera: convocati Carboni, Curatolo e Fontanarosa

Ultima partita della fase a gironi della Champions League per l'Inter che, già qualificata per gli ottavi di finale e matematicamente seconda, affronta il Bayern Monaco. Per l'occasione il tecnico Simone Inzaghi opterà per un turnover importante, mandando in campo diversi giocatori che fin qui hanno avuto meno spazio come Gosens e Asllani. Convocati anche 3 ragazzi della Primavera: il difensore Alessandro Fontanarosa (2003) e gli attaccanti Dennis Curatolo (2004) e Valentin Carboni (2005). Chissà che per qualcuno di loro non possa esserci l'occasione per vederli all'opera, in particolar modo per gli ultimi due, citati anche dall'allenatore nella conferenza stampa della vigilia e considerata l'indisponibilità di Lukaku e la necessità di non rischiare Dzeko. Per Curatolo e Fontanarosa, eventualmente, si tratterebbe dell'esordio assoluto tra i professionisti, mentre per Carboni sarebbe il europeo (avendo già giocato qualche minuto nel finale della gara di campionato contro la Roma).