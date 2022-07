F. Carboni: “Emozione, voglia e orgoglio per questa nuova avventura. Darò tutto”

La prima avventura nel calcio dei grandi di Franco Carboni sarà a Cagliari: l'esterno sinistro classe 2003, campione d'Italia Primavera con l'Inter, si trasferisce in Sardegna in prestito con diritto di riscatto e controriscatto. Queste le sue prime parole da calciatore rossoblu, affidate al suo profilo Instagram: "Non trovo le parole per descrivere l'emozione, la voglia, l'orgoglio di poter iniziare questa nuova avventura. Tra i grandi, in un club storico, per una tifoseria innamorata. Darò tutto me stesso per ripagare la fiducia. Grazie al presidente, al direttore, allo staff tecnico. Non vedo l'ora di indossare la maglia rossoblu e mettere piede in campo. Forza Cagliari Forza Casteddu!".