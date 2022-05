Carboni: “L’Inter farà 6 punti, non so il Milan. Napoli? Con Spalletti…”

Le considerazioni dell'ex calciatore e attualmente allenatore a proposito della lotta ancora aperta in Serie A e non solo

È intervenuto ai microfoni di Radio Marte, nel corso di “Si Gonfia La Rete”, Guido Carboni, ex calciatore e attualmente allenatore, parlando di Luciano Spalletti e della stagione del Napoli: “Io e Spalletti ci siamo sentiti durante le feste natalizie, non bisogna dimenticare che l’obiettivo principale era la Champions League. La parte di difficoltà se fosse stata all’inizio, per poi avere un crescendo, non ci sarebbero stati questi mal umori. Vincere un campionato non è mai facile, il Napoli ha fatto un campionato più che sufficiente. Va dato merito a Luciano di aver ricostruito l’ambiente e riportato l’entusiasmo.