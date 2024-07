Nonostante l'acquisto di Mason Greenwood, il Marsiglia non ha perso le speranze di arrivare a Valentin Carboni. Ciò che cambia, secondo il Corriere dello Sport, è la formula con cui si imbastirebbe la trattativa con l'Inter: "L'acquisto di Greenwood da parte del Marsiglia ha reso ancora più incerto il futuro di Carboni. Il club francese, infatti, sembrava stesse progettando un'offerta particolarmente consistente per prendersi il talento argentino. Prova ne sia la doppia visita nella sede nerazzurra di Crnjar, agente di De Zerbi, neo-allenatore dell'OM e grande estimatore del gioiellino interista. Già, ma quella ricca proposta che dovrebbe far vacillare Marotta e Ausilio è compatibile coi i quasi 30 milioni già investiti per l'attaccante inglese, che, peraltro, è abituato a calpestare più o meno le stesse zolle di Carboni, ovvero il lato destro dell'attacco? A logica verrebbe da dire di no. Ma è ovvio che non si possa dare nulla per scontato".