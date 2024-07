"In termini calcistici si tratta di un atleta dal talento enorme, con enormi margini di crescita, considerato da tutti gli addetti ai lavori un potenziale e futuro campione; in quelli economici la giovane punta è sostanzialmente un asset che col passare del tempo acquisirà sempre maggiore valore. E passerà così eventualmente da lauta plusvalenza a possibile cessione stratosferica, magari anche tra le più remunerative della storia del club di Viale della Liberazione. Sempre che in futuro Valentin non si imponga proprio sul verde con l'Inter, il che significherebbe nuovo titolare là davanti e nessuna spesa ingente, tra qualche stagione, per il reparto avanzato che sarà".

Attenzione al Monza

"Ecco quindi che la soluzione migliore per Carboni, almeno per i vertici statunitensi, sarebbe quella di un prestito, in una piazza dove Valentin possa giocare con continuità. Identikit che porta al Monza di Galliani, con i biancorossi che vorrebbero accogliere nuovamente Valentin in Brianza ancor più in caso di cessione di Colpani alla Fiorentina: «Se non esce nessuno, non entra nessuno», le parole di ieri dell'ad, che però in realtà è già pronto per riprendere e valorizzare - col Valentin bis - quel «bambino straordinario» per farlo diventare davvero grande".