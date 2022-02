Carboni: “Juve in lotta per lo scudetto con Vlahovic? A me sembra che Allegri…”

Amedeo Carboni, ex laterale della Roma, ha risposto alla domanda sulla Juve potenzialmente in lotta per lo scudetto dopo l'arrivo di Vlahovic

Marco Macca

Intervistato da Tuttomercatoweb.com, Amedeo Carboni, ex laterale della Roma, ha risposto alla domanda sulla Juventus potenzialmente in lotta per lo scudetto dopo l'arrivo di Vlahovic:

La Juventus è in lotta Scudetto?

“Vanno viste anche le altre, ma di tre centrocampisti che sono andati via ne è arrivato uno solo, da scoprire. Mi sembra che Allegri rispetto al suo primo ciclo Juve abbia perso i gol del centrocampo. Può darsi però che con Vlahovic ci sia meno panchina ma più competitività negli undici-quattordici”.

(Fonte: TMW)