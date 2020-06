Carboni: “Lautaro? Dura diventi inamovibile al Barcellona. Credo che per l’Inter…”

Amedeo Carboni, ex calciatori e membro dello staff tecnico di Benitez ai tempi dell’Inter, ha parlato ai microfoni di TMW Radio. Su Lautaro Martinez: “In Spagna si parla molto di lui al Barcellona. Spesso però si parlava anche di Vidal all’Inter… Non so quanto ne possa aver bisogno. Si discute del problema di Suarez che non sta bene e si guarda quindi al futuro. Creo che per l’Inter debba esserci un ritorno economico importante perché è un giocatore fondamentale”.

Lautaro può essere titolare inamovibile al Barcellona?

“Inamovibile in quella squadra è dura, specialmente davanti. E’ chiaro che, anche dopo l’addio di Neymar, il Barcellona si aspettava di più da Griezmann. In ogni caso se vuoi crescere come giocatore ti devi anche esporre alla possibilità di non essere titolare inamovibile. Dipenderà da lui se vuole andare al Barcellona”.