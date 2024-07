Il Marsiglia non molla Valentin Carboni. Il club francese resta infatti in pressing sul trequartista argentino, con l'Inter che deve decidere cosa fare di lui. Scrive Tuttosport: "Il club francese è in pressing, anche ieri un intermediario vicino al tecnico bresciano è stato in sede per parlare del 19enne argentino, reduce dal prestito al Monza e impegnato ora in Copa America. L’Inter a gennaio aveva detto no a 20 milioni della Fiorentina e anche oggi non ha in programma di cedere il ragazzo, sempre che, come detto, non arrivi una proposta irrinunciabile, più vicina ai 40 che ai 35 milioni. E difficilmente l’OM potrà spingersi a tanto. Piuttosto i francesi ragionano su un prestito, ma l’Inter per dare l’ok all’operazione ha pure la necessità di avere garanzie sul minutaggio che avrà Carboni".