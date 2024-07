"Copa America? Mi auguro ovviamente che vinca l’Argentina. E' sulla buona strada, ha una grande squadra, è campione in carica e campione del Mondo. Però abbiamo visto che la Copa America è una competizione molto dura, ci sono sempre grandi squadre e non bisogna sottovalutare nessuno. Adesso ci tocca il Canada e vediamo come va, ma l’Argentina è sicuramente in grado di andare avanti".