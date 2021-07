Inter, Carboni: “Sto giocando nel ruolo di quinto a sinistra, mi piace molto”

Le parole del classe 2003: "Qui sto facendo il quinto a sinistra ed è il ruolo che mi piace di più fare"

"Ho iniziato come attaccante, la scorsa stagione che è stata la prima per me ho giocato lì all'inizio. Poi sono stato in prima squadra per 4-5 mesi e ho cominciato a giocare come quinto: mi è piaciuto molto. Poi nell'Under-18 con Chivu ho fatto il terzino a quattro. Qui sto facendo il quinto a sinistra ed è il ruolo che mi piace di più fare". Così Franco Carboni, giovane classe 2003 di proprietà dell'Inter, ai microfoni di Inter TV dal ritiro dei nerazzurri al Suning Training Centre di Appiano Gentile.