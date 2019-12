Intervenuto a Radio Sportiva, l’ex difensore di Roma e Valencia Amedeo Carboni ha parlato del campionato italiano e della lotta al vertice della Serie A:

“Oltre la Juve vedo un ritorno anche di altre squadre, come Inter, Lazio, Roma e Atalanta. Ma anche il Cagliari è una sorpresa. Per la Juve il campionato è più un mantenimento per arrivare alla Champions”.