Inter, spazio per Carboni anche in A? Ieri Lautaro e Correa hanno steccato. Era destino che…

Marco Macca

L'esordio in Champions League, la gioia di essere fra i grandi in una notte prestigiosa come quella dell'Allianz Arena contro il Bayern Monaco. Valentin Carboni è una delle note liete dell'Inter, con vista sul futuro. E chissà, come scrive la Gazzetta dello Sport, che il giovane argentino non trovi più spazio anche in Serie A:

"(...) Come dargli torto. E lo spazio magari non mancherà neppure nelle prossime tre partite che mancano fino alla sosta, considerato l’infortunio di Romelu Lukaku. Nella serata in cui Lautaro e Correa hanno steccato, era comunque destino che ci fosse un altro argentino a sorridere".