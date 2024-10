Nei giorni scorsi, in una nota ufficiale, l' Olympique Marsiglia ha comunicato l'infortunio di Valentin Carboni che si trovava in ritiro con l'Argentina. Il calciatore di proprietà Inter stando a quanto scrive nel comunicato il club francese si è procurato una ' una distorsione dei legamenti crociati del ginocchio sinistro'. In Francia sottolineano come quella della società sia una specifica rispetto alle notizie arrivate nell'immediato sul giocatore, nelle quali si parlava di rottura completa del legamento.

Sicuramente il calciatore sarà sottoposto a intervento chirurgico e poi verrà messo in atto un protocollo di terapie utile alla riabilitazione. Il club - scrivono i media francesi - ha espresso il desiderio di rivedere il giocatore in campo prima possibile, nonostante l'infortunio. Le prime indiscrezioni avevano sollevato preoccupazioni sui tempi di recupero del ragazzo e si è parlato di stagione finita. Ma chissà che in assenza di una rottura completa dei legamenti il calciatore non possa tornare in campo prima.