"Credo che i responsabili della Major League Soccer abbiano fatto un lavoro fenomenale, ma sono stati frenati dal fatto che i giocatori dell'ecosistema statunitense non fanno parte dell'ecosistema mondiale. E fino a quando non ci sarà una integrazione con giocatori al massimo della loro carriera - non vicini al ritiro - che verranno in America e faranno parte di quel sistema, sarà molto difficile".

"La tecnologia ora ti porta in diretta le partite in Europa e i bambini crescono assistendo a quella qualità di gioco". È l'analisi del numero uno di RedBird Gerry Cardinale in un'intervista alla CNBC - focalizzata sulla popolarità del Calcio in America - proprio mentre il Milan sarà impegnato in una tournée negli Stati Uniti in cui affronterà City, Real e Barcellona. "Parte delle ragioni per cui ci siamo impegnati a fare queste tournée amichevoli negli Stati Uniti - spiega Cardinale - è proprio un'enorme domanda dall'America per il Calcio europeo. E quindi, questa per noi è un'opportunità davvero importante. Siamo proprietari del Milan da due anni. Il nostro obiettivo è riportarlo protagonista sulla scena mondiale. Abbiamo 550 milioni di fan in tutto il mondo. Abbiamo 50 milioni di fan in America e vogliamo puntare su questi".