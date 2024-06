Curioso incontro, quello avvenuto oggi in Indonesia. Come testimoniato sul proprio profilo Instagram, infatti, l'ex presidente dell'Inter, Erick Thohir, ha incontrato l'attuale numero uno del Milan, Gerry Cardinale. Tra i due, come si vede dall'immagine, si sono stretti la mano a seguito di un colloquio sulla gestione di un club ad alto livello.

"È stato un piacere incontrare il proprietario del Milan, Gerry Cardinale. Grazie alla mia esperienza come presidente dell’Inter, ho discusso e condiviso con Gerry le sfide da affrontare quando si gestisce un club in Italia. Ci vogliono fondamenta solide e passi in avanti per poter ricostruire un club che ha una grande storia".