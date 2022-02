Cardone: “Derby? Inzaghi e Pioli si conoscono benissimo. Inter favorita”

L'ex difensore Giuseppe Cardone, intervenuto a TMW Radio, ha parlato così dell'avvicinamento al derby

"Le stagioni sono tutte lunghe e questa è pure più particolare di altre. In difesa il Milan è un po' corta ma la politica societaria era quella di non fare operazioni tanto per, ragionando in chiave futura. Normale che un tifoso possa storcere il naso, ma questo Milan è sempre chiaro. Da tifoso, spero la situazione si evolva per il meglio: senza Europa sicuramente ci sono meno impegni".