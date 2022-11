Caressa: “Adani? Non faccio lezioni a nessuno. Io penso soltanto che…”

In diretta sul suo canale Twitch, il noto giornalista Fabio Caressa ha parlato così dei Mondiali in Qatar e non soltanto

In diretta sul suo canale Twitch, il noto giornalista Fabio Caressa ha parlato così dei Mondiali in Qatar e non soltanto:

“Adani? Rispondo una volta così vale per tutti quelli che me lo chiedono. Non parlo mai dei colleghi che fanno il mio stesso lavoro per principio. Ma c’è una ragione: la telecronaca va molto a gusto. Può piacere o no. L’importante è che chi la fa sia un professionista serio e Adani è serissimo e preparato. Penso solo che magari ci sono ambienti dove un certo tipo di comunicazione è più accettato. Noi delle tv a pagamento abbiamo un pubblico già più abituato a certe cose; magari sulla Rai c’è meno abitudine a un certo tipo di commento e magari per questo c’è stata quella reazione. Ma la telecronaca è sentimento, sia personale che di chi ascolta. Non faccio lezioni a nessuno, riguarda la sfera del gusto”, le sue parole.