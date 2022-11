Caressa: “Troppa filosofia su allenatori e gioco: le gare si vincono così”

“Con la Svezia è stata un’eliminazione dai Mondiali di sistema. Questa è stata una pagina nera, ma figlia di un rigore sbagliato. Sono abbastanza convinto che non siamo ai Mondiali perché abbiamo vinto l’Europeo, se avessimo perso con l’Inghilterra ora saremmo ai Mondiali. Sono sta convinto e so che la sera dell’eliminazione Mancini volesse andare via. Gli è stato detto di prendere del tempo, poi in lui è subentrata la voglia di rivalsa, con gli Europei del 2024. Mi spiace che le generazioni di mio figlio a 13 anni non abbiano mai visto un Mondiale con l’Italia, clamoroso. Si è fatta troppa filosofia su allenatori e gioco, le partite le vincono i giocatori. Abbiamo complicato il calcio in modo esagerato, servono giocatori e vanno creati".