"Conceicao è la conferma che gli allenatori sono importanti, non all'80% come dice qualcuno. Sono importanti nella decisione del gruppo. Se al gruppo dai tranquillità, sicurezza… E Fonseca aveva disintegrato il gruppo e guarda che risultati arrivano. Contro Juve e Inter, nel Milan è scattato qualcosa che ha rivoltato le partite"

"Ma Leao doveva fare la panchina? Ma siamo impazziti completamente? quando hai i giocatori forti, adattali e falli giocare. L'Inter era avanti 2-0, ha staccato la spina e quando succede è difficile riprendersi. Gol Theo? Errore dell'arbitro, e del portiere. Capisco l'Inter si sia premurata perché Sommer non ha i numeri dell'anno scorso, non para più come prima"