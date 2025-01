“La mia impressione è che sul 2-0, in pieno controllo, l’Inter abbia inconsciamente pensato che la partita fosse finita, come capita tantissime volte nella storia del calcio. E quando poi la partita si riaccende, tu ormai hai staccato la spina e non riesce più ad attaccarla. E poi esce Calhanoglu dal campo. È vero che l’Inter è andata in vantaggio con Calha fuori, ma è anche vero che lui ha la personalità nel centro del campo per dettare i ritmi, per fare salire la squadra nel modo giusto. Con tutto il rispetto per Asllani, stiamo parlando di due categorie diverse.