Caressa: “Calendario asimmetrico? Basta. Anche perché rischiamo di…”

Il parere del cronista: "Calendario asimmetrico? E' una cosa che abbiamo fatto quest'anno, molto bene. Basta"

La Serie A ha optato quest'anno per il calendario asimmetrico, ovvero il girone di ritorno non è uguale a quello di andata. Il sorteggio ha voluto però che la maggior parte dei big match nella prima parte, lasciandone pochissimi nella seconda. E su questo tema Fabio Caressa, cronista di Sky Sport, si è espresso durante Deejay Football Club: "E' una cosa che abbiamo fatto quest'anno, molto bene. Basta. Anche perché rischiamo di avere due mesi di campionato con nessuna partita interessante, non ha senso".