Caressa dà i voti a Inter e Milan: “Inzaghi più spettacolare, Pioli perfetto”

Nel corso di un video pubblicato sul suo canale YouTube, Fabio Caressa , commentatore di Sky Sport, ha dato i suoi voti alla stagione di Inter e Milan: "Come rosa do 9 all'Inter e 8 al Milan: i nerazzurri avevano un impianto di budget più alto, aveva più possibilità di spendere. A livello di spettacolo do un voto in più all'Inter, non è sempre stata spettacolare ma spesso sì: il Milan invece è stato più concreto. In porta do due voti di vantaggio al Milan: non voglio infierire su Radu, Handanovic ha fatto il suo ma Maignan ha fatto tutto.

In attacco do un voto in più all'Inter: Leao straordinario e Giroud ha giocato un buon campionato, ma l'attacco dell'Inter ha portato più alla squadra rispetto a quello rossonero. In difesa do un voto in più al Milan, quella dell'Inter mi piace molto però quella rossonera è stata quasi impenetrabile. Do un voto in più al centrocampo dell'Inter anche se il campionato è cambiato nel derby in cui il centrocampo dell'Inter avrebbe dovuto controllare meglio la gara. E poi quando è mancato Brozovic, l'Inter l'ha pagata. Inzaghi ha preso una squadra che ha vinto e che ha dovuto rivoluzionare, ha lavorato benissimo: però Pioli è stato perfetto".