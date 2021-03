Caressa: “In bocca al lupo a Dazn. Sky? Da quando c’è il calcio in tv…”

Durante Deejay Football Club, il volto di Sky Sport Fabio Caressa ha detto la sua sul passaggio dei diritti a Dazn

Per il prossimo triennio Dazn si è assicurata i diritti tv della Serie A . Durante Deejay Football Club, il volto di Sky Sport Fabio Caressa ha detto la sua sull'argomento:

"Noi continuiamo a lavorare e fare credo il buon prodotto che cerchiamo di fare sempre. Domenica abbiamo avuto Allegri, un momento molto bello, sembrava di essere in un salotto. Abbiamo tante partite e un sacco di sport. Oggi poi tornano i motori. Sky da quando c'è il calcio in televisione lo ha trasmesso, mi pare la prima fosse Foggia-Lazio. Facciamo un in bocca al lupo ai colleghi di Dazn".