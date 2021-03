Caressa: “Delusissimo dalla Juve. Un’ora e passa col Porto in 10, non puoi attaccarti a episodi”

Il giornalista ha commentato l'uscita dalla Champions della Juve durante la trasmissione radiofonica Deejay Football Club

"Non è solo colpa di Ronaldo. Quando hai una multinazionale dentro alla tua multinazionale, devi essere certo che questo patrimonio lavori per la squadra. Dopo il litigio con Sarri incomincia a essere un Ronaldo che gioca per se stesso. Secondo me questo sarà l'ultimo anno di Ronaldo. Sono rimasto delusissimo, convintinissimo che la Juve passasse con il Porto. Il fatturato del Porto è 87 milioni, come quello della Fiorentina. Se giochi per oltre un'ora col Porto in 10 non puoi attaccarti alla fortuna e agli episodi".