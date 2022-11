Caressa: “Non tifo squadre. Anzi, ho denunciato chi insinuò che io durante Roma-Inter…”

“Vi racconto un aneddoto sull’Inter del passato. Gira ancora sui social una cosa di Roma-Inter, nell’anno del Triplete: quando segna Toni, si sente silenzio. Tra l’altro questo qualcuno che ha messo sui social il video, dicendo che io mi ero tolto le cuffie e avevo esultato per il gol, è stato denunciato. Quando poi arrivai a San Siro, fui preso di petto dai tifosi e Beppe intervenne, dicendo che era anche solo assurdo pensarlo. Lavoro da quando ho 16 anni e non sono tifoso di nessuno, solo simpatizzante dell’Alessandria per amicizie”.