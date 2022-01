Caressa: “Ai tifosi fa schifo Inter-Milan alle 18. Te lo dico io perché non alle 20:45…”

Intervenuto a Radio Deejay durante Deejay Football Club, Fabio Caressa ha detto la sua sul derby di Milano alle 18

"Il calcio è dei tifosi e se ai tifosi una cosa fa schifo, bisogna ascoltarli. Una cosa la devo dire: non si può far giocare il derby alle 18. Non è una cosa giusta. Perderanno più di un mln di spettatori. Non l'hanno messa alle 20.45 per non darla a Sky, te lo dico io il perchè".