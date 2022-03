Caressa: “Dybala via dalla Juve? Non avevo dubbi e vi spiego perché”

Il noto giornalista Fabio Caressa ha parlato così della scelta della Juve di non prolungare il contratto di Paulo Dybala

In studio a Sky Sport, il noto giornalista Fabio Caressa ha parlato così della scelta della Juve di non prolungare il contratto di Paulo Dybala .

“La scelta della Juve è corretta e consequenziale a quello che il club sta facendo. Ci vuole una visione per fare andare bene la società e l’azienda, l’idea è un cambiamento netto, che si è concretizzato soprattutto a gennaio con gli investimenti su Vlahovic soprattutto e Zakaria. Ha ceduto Bentancur e Kulusevski e fatto questi due colpi. Mai avuto dubbi su Vlahovic, la scelta voleva dire rinunciare a Dybala. C’è questa visione, ci sono dei dati oggettivi: il rapporto presenze/reti di Dybala era in calo negli ultimi anni. Tranne pochissimi esempi, tra i 26 e i 29 anni, il rapporto presenze/gol è più alto rispetto agli anni successivi. Perché la Juve doveva spendere di più? Decide di non farlo. Terzo elemento: le società hanno messo punto al gioco nei confronti dei procuratori. Se tutte le società fanno questo discorso, le cose cambieranno e dovranno farlo anche le regole. Stiamo assistendo a una vera rivoluzione”.