Caressa: “Rigore Milan? Errore molto grande dell’arbitro. Aggravante sbagliare col Var”

Il giornalista Fabio Caressa ha commentato a Sky Sport il rigore assegnato da Maresca al Milan per il fallo su Ibrahimovic

"Il Var era intervenuto in maniera corretta, contatto lieve e difensore che tocca la palla. C'è stato un errore dell'arbitro molto grande, anche perché è andato a rivederlo. Sbagliare col Var è un'aggravante. Non è rigore quello su Pellegrini, ma non lo è nemmeno quello su Ibrahimovic".