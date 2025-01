Caressa: “Inter, l’asterisco pesa. E c’è un’assenza che si sta sentendo”

"La vittoria di Praga è importante perché avvicina agli ottavi che snellirebbero il calendario a febbraio. L'Inter continua ad avere questo asterisco che comunque pesa, perché la Fiorentina è forte e non è detto che tu li faccia quei tre punti che tutti continuano ad attribuirti. In questo momento mancano tanto i gol di Taremi, perché quando gioca lui al posto di una delle due punti l'assenza si avverte. Non sta rendendo, sicuramente dal punto di vista realizzativo".