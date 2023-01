Caressa: “Skriniar? Sembra che tutti pensino solo ai quattrini. Dice che ama l’Inter, ma…”

"Nella mia top della 16a giornata di Serie A avrei dovuto mettere in blocco la difesa dell'Inter. Perché, se il Napoli non è riuscito a fare quello che ha fatto nella prima parte di stagione, è anche merito della difesa dell'Inter. Skriniar ha praticamente annullato, con la partecipazione di Darmian, Kvaratskhelia. Lo slovacco continua a dire di amare l'Inter, ma non firma il rinnovo. Forse era il caso di avventurarsi in altre strategie di mercato. Non dico che non bisogna più fidarsi di chi dice certe cose, di chi bacia la maglia, ma certi gesti hanno meno importanza di prima. Mi sembra che ormai tutti pensino solo ai quattrini. In ogni caso, spero che Skriniar, come ha più volte dichiarato, resti all'Inter".