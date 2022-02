Caressa: “Inter, l’acquisto di Caicedo per me vuol dire che per Sanchez…”

Così il giornalista sul mercato nerazzurro: "Voto 7 all'Inter perché Gosens è un buon acquisto. Ha preso anche Caicedo, in cui Inzaghi crede molto"

Nel corso di un video pubblicato sul suo canale YouTube, Fabio Caressa, giornalista Sky Sport, ha giudicato così il mercato operato dall'Inter nel mese di gennaio: "Voto 7 all'Inter perché Gosens è un buon acquisto e l'Inter non aveva bisogno di tanti cambi. Ha preso anche Caicedo, in cui Inzaghi crede molto: è l'uomo dell'ultimo minuto ed è quel cambio nel finale che può servire. Questo significa per me che la fiducia in Sanchez è meno solida di quanto potesse sembrare, soprattutto dopo le sue ultime uscite in cui dice di dover giocare: intanto ti metto anche Caicedo, poi vediamo se giochi".