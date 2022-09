Caressa: “Inter, ma come può Correa sbagliare un gol così. E basta con…”

Intervenuto ai microfoni di Radio Deejay, Fabio Caressa, giornalista, ha parlato così del momento dell'Inter: "O è molto forte il Bayern o deve preoccuparsi l'Inter: io avevo detto che vedevo qualche gesto di nervosismo di troppo durante la partita, 5 giocatori su 11 allargano le braccia quando un compagno sbaglia. Erano dei segnali che si sono portati avanti. Tu non hai l'impressione che a centrocampo c'è la corsa in meno? Se Correa segna, gli ultimi 5 minuti il Bayern va in difficoltà: ma come può un giocatore in Champions League non segnare quel gol. Basta con sta storia che tutti sbagliano: quelli forti non sbagliano".