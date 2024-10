L'analisi del giornalista: "Io avevo fatto un appello, che non finisse 0-0: non è che hanno ascoltato me ovviamente, ma io sono contento"

Marco Astori Redattore 29 ottobre 2024 (modifica il 29 ottobre 2024 | 11:16)

Nel corso di un video pubblicato sul suo canale YouTube, Fabio Caressa, giornalista, ha analizzato così quanto accaduto in Inter-Juventus 4-4: "Io avevo fatto un appello, che non finisse 0-0: non è che hanno ascoltato me ovviamente, ma io sono contento. I puristi dicono che preferiscono gli 0-0, io no. Ma che palle! Vogliamo dire che il calcio ci deve anche divertire o no? E' uscito un risultato così perché le squadre hanno fatto degli errori? E vabbè, pazienza. Chi di voi non si è divertito? Magari qualcuno dell'Inter avrà sofferto di più e qualcuno della Juve avrà pensato al miracolo, ma ci siamo divertiti tutti. E ammettetelo. Non facciamo sempre i sofismi, su.

Una volta tanto una partita così va benissimo: perché invece di pensare sempre all'errore non pensiamo alla grande giocata. Poi certo c'è la parte razionale: l'Inter poteva e doveva chiuderla sul 4-2 concretizzando le occasioni e giocando un po' più attenta, certo. Sicuramente per loro è stata più una sconfitta che una vittoria. Però ci siamo divertiti tutti, non prendiamoci in giro. L'Inter cerca di tenere alta la linea di pressione ma non ha la stessa intensità: lo dicono i numeri. Concede lo stesso numero di tiri dell'anno scorso, ma molto più facili perché arrivano da posizioni più pericolose. Ci siamo divertiti, è importante: perché molti non lo accettano e fanno i preziosi? Alla gente che guarda non piace lo 0-0, è una grande noia. L'Inter deve cercare di mettere a posto la difesa, ha incassato una marea di gol: però dobbiamo essere d'accordo sul fatto che ci siamo divertiti".