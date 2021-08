Caressa: “Inter, spero Lukaku sia l’ultimo sacrificio. 2 punte al posto di Rom…”

Le parole del giornalista di Sky Sport sulle mosse di mercato dei nerazzurri, che oggi hanno accolto Dzeko

L’addio di Romelu Lukaku e non solo. Così Fabio Caressa a Sky Sport ha parlato del momento dell’Inter e non solo: “Lukaku al Chelsea e Dzeko all’Inter? Prima di tutto i tifosi nerazzurri si augurano che le partenze siano finite. Arriverà un altro attaccante, ma non è detto che due punte facciano Lukaku, la quantità non fa la qualità. Le società sono costrette a vendere per una politica delle precedenti finestre di mercato, hanno fatto tutto da sole. I nodi vengono al pettine, la pandemia ha peggiorato la situazione, ma non può essere la scusa per tutto. Ci sono i ricchissimi e i molto meno ricchi, l’Uefa dovrà intervenire. C’è troppa differenza, servono nuovi strumenti. La cosa della Superlega credo non sia tramontata, ci saranno notizie e si dovrà trovare un accordo. E in Italia arrivano meno campioni, abbiamo un grande mercato di allenatori, ma noi vogliamo i grandi campioni in campo.