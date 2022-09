Caressa: “L’Inter deve concentrarsi sul presente: vi spiego. Alla Juve manca DNA”

"Per l'Inter bisogna concentrarsi sul presente, non si può preparare un campionato sulla Champions, sul primo tempo, sul secondo tempo. Bisogna occuparsi della partita che stai giocando, che ha storia a sé. Alla Juventus sta mancando un po' di DNA, lo avverto, non riconosco il DNA Juventus e penso che questa sia una difficoltà che Allegri non si aspettava”.