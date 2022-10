Caressa: “Inter, allarme rosso se è vero quello che dice Inzaghi. Alla Roma…”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Fabio Caressa ha parlato così dell'ultima giornata di campionato e in particolar modo dell'Inter

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Fabio Caressa ha parlato così dell'ultima giornata di campionato e in particolar modo dell'Inter: "Se ieri è stata la miglior partita come ha detto Inzaghi, allarme rosso. Per lunghi tratti, ha fatto palla indietro tra Acerbi e Skriniar. La Roma ha dimostrato che se si difende con ordine, può fare bene. E' bastato mettere Pellegrini ad oscurare Asllani"