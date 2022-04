Caressa: “L’Inter ha vinto… facendo la Juve. Preoccupa l’involuzione di Lautaro”

Sul suo canale YouTube, il noto giornalista di Sky Sport Fabio Caressa ha parlato così del derby d’Italia di ieri vinto 1-0 dall’Inter

Ovvero gli attaccanti, che sono mancanti sia a Juve che a Inter. Dzeko si è dato da fare, anche se non è il suo miglior momento. Ma preoccupa Lautaro, la sua è un’involuzione inaspettata, non riesce a incidere. Questi periodi iniziano a essere lunghi, alti e bassi preoccupanti. Morata non è un laterale, non ha le caratteristiche di Mandzukic e non è un caso che abbia provocato il rigore. Vlahovic è fortissimo, ma patisce queste prime volte con questa pressione. Delle decisioni arbitrali non parlo più, faccio fatica a capire quando interviene il Var. Se non ci sono immagini giuste, come sembrava ieri, bisogna parlare con la Lega e provvedere immediatamente per avere più telecamere allora”.