"Inzaghi ha stravinto il campionato, l'anno scorso è arrivato in finale di Champions. Parte da quella Lazio che col Covid sfiorò lo scudetto, poi si è saputo riprendere dopo un momento di difficoltà. Io e Beppe siamo partiti per Oporto per Porto-Inter e sapevamo per certo che se avesse perso lo avrebbero cacciato. Lo sapevamo tutti, anche lui. E il fatto di aver affrontato questi momenti con tranquillità, di aver cambiato modo di giocare e alcuni atteggiamenti come i cambi degli ammoniti, sottolinea che è un ottimo allenatore e un uomo molto intelligente. Tutte ste cose mi portano a pensare che possa solo migliorare. Lautaro? Per buona parte della stagione è stato decisivo, per me è stato il migliore del campionato. E' stato importante non solo per i gol ma anche per come ha rappresentato il modo di essere capitano, si è preso sempre le responsabilità"