Caressa: “Inzaghi? Meno alibi. Ecco dove deve fare un salto di qualità”

In collegamento su Twitch, il noto giornalista Fabio Caressa ha parlato così dell’allenatore dell’Inter Simone Inzaghi:

“Simone Inzaghi è un ottimo allenatore che vince trofei e lo ha dimostrato. Quelli che vincono non sono tanti. Secondo me, e l’ho detto un paio di volte, a livello di comunicazione non ha ancora fatto il salto di qualità. Un po’ meno alibi, ma ci sta lavorando”, le sue parole.