Caressa: “Ci siamo fasciati troppo la testa dopo l’Argentina, l’Italia ha potenziale”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Fabio Caressa ha parlato così del pareggio dell'Italia contro la Germania in Nations League

"Ci siamo fasciati troppo la testa dopo la partita con l'Argentina che valeva quello che valeva ed era la fine di un ciclo culminato con la sconfitta con la Macedonia. Per fare una rivoluzione, serve grande forza e determinazione oltre che ottimismo. Oggi la squadra ha dato risposte interessanti, c'è del potenziale. L'errore è stato non avviare il rinnovamento dopo l'Europeo vinto, per riconoscenza ma anche per altro. Giovani? Fino al 2001 puoi essere considerato giovane, Gnonto è giovane, un 2000 non è più giovane".